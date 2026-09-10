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«Я бегала вокруг стола от человека»: Олеся Судзиловская впервые призналась в харассменте режиссёра

«Я бегала вокруг стола от человека»: Олеся Судзиловская впервые призналась в харассменте режиссёра

Олеся Судзиловская впервые приоткрыла тёмные страницы своей ранней карьеры. 52-летняя артистка откровенно рассказала о пережитом театральном харассменте — об этом она поведала в интервью Надежде Стрелец.

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