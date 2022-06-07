Военное обозрение

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Управляемые ракеты для наших танков: попробуй попади

Управляемые ракеты для наших танков: попробуй попади

Как известно, Российская Федерация после распада СССР получила в наследство большое количество танков Т-72 и Т-80 различных модификаций, которые и по сей день исправно несут боевую службу в войсках.

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