Управляемые ракеты для наших танков: попробуй попади

Как известно, Российская Федерация после распада СССР получила в наследство большое количество танков Т-72 и Т-80 различных модификаций, которые и по сей день исправно несут боевую службу в войсках.
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