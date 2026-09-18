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Аргументы и Факты

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Кремль допустил, что Путин проголосует на выборах 18 сентября

Кремль допустил, что Путин проголосует на выборах 18 сентября

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах 18 сентября, при этом не исключено, что глава государства воспользуется электронным форматом голосования.

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