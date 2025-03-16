«Ливерпуль» может приобрести «нового Джеррарда» из «Дженоа»

Мортен Френдруп – один из самых недооцененных полузащитников в Серии А. В последние годы он демонстрирует уверенную игру в составе «Дженоа», и в скором времени должен пойти на повышение в один из топ-клубов Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии