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«Ливерпуль» может приобрести «нового Джеррарда» из «Дженоа»

«Ливерпуль» может приобрести «нового Джеррарда» из «Дженоа»

Мортен Френдруп – один из самых недооцененных полузащитников в Серии А. В последние годы он демонстрирует уверенную игру в составе «Дженоа», и в скором времени должен пойти на повышение в один из топ-клубов Европы.

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