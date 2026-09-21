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Суд да дело: ЦБ пошел в европейский суд из-за российских миллиардов

Суд да дело: ЦБ пошел в европейский суд из-за российских миллиардов

История началась с российских денег, замороженных в Европе после введения санкций .

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