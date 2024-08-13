Врач раскрыла отличия синдрома хронической усталости от простого переутомления

Синдром хронической усталости — это серьезное заболевание, которое, в отличие от простого переутомления, не проходит после хорошего отдыха, заявила психиатр-нарколог научно-клинического центра «Профилактика» Дарья Ермолаева.
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