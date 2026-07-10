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Daily Storm

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Слуцкий объявил сбор подписей под обращением к президенту ради спасения семей

Слуцкий объявил сбор подписей под обращением к президенту ради спасения семей

Глава ЛДПР планирует собрать миллион голосов, чтобы показать руководству страны реальные проблемы в регионахЛДПР начала масштабный сбор подписей под официальным обращением к президенту России с требованием ввести реальные меры помощи российским гражданам.

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