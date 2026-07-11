Пользователь из Украины заказал Ryzen 7 7800X3D, а получил Ryzen 7 9800X3D

Мошенничество наоборотУкраинец, зарегистрированный на форуме Reddit под ником jackinets, рассказал о нетипичном случае покупки процессора: вместо заказанного Ryzen 7 7800X3D он получил более новую и дорогую модель — Ryzen 7 9800X3D.
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