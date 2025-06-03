«Пора вернуть и извиниться»: Тахмина Самадова требует в суде свой сертификат на 24 млн рублей

Мигрантские сводки Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой. Многодетная таджичка продолжает настаивать на улучшении жилищных условий, даже не смотря на подозрения в мошенничестве.
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