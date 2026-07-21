Архангельский клинический онкодиспансер ежегодно принимает в своем стационаре более 25 тысяч пациентов

Учреждение не только оказывает специализированную помощь взрослому населению, но и выполняет функции организационно-методического центра В структуру диспансера входит консультативная поликлиника мощностью 200 посещений в смену, где ежегодно проходят амбулаторное лечение около 65 тысяч человек.