Осужденный экс-премьер Пакистана баллотируется на пост ректора Оксфордского университета

ОКСФОРД (ИА Реалист). Имран Хан, ставший первым премьер-министром Пакистана, отстранённым от должности на основании вотума недоверия и находящийся сегодня за решеткой, может в скором будущем возглавить Оксфордский университет.
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