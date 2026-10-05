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Царьград

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Защитник «Ростова» Мелехин заинтересовал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

Защитник «Ростова» Мелехин заинтересовал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин, чей контракт с клубом действует до середины 2027 года, может перейти в один из трёх топ-клубов РПЛ, а его окружение уже прорабатывает варианты продолжения карьеры.

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