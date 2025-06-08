❗️Власти прокомментировали ситуацию с отсутствием мобильного интернета в Омске. Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета.
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❗️Власти прокомментировали ситуацию с отсутствием мобильного интернета в Омске. Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета.