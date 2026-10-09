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Регионы России

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ПВО России уничтожили 505 украинских беспилотников за ночь

ПВО России уничтожили 505 украинских беспилотников за ночь

Российские подразделения противовоздушной обороны в ночь с 8 на 9 октября успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа, уничтожив 505 единиц такой техники.

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