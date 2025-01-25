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Не только о футболе

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Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости

Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости

1. Янник Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open, обыграв Бена Шелтона, и встретится с Александром Зверевым.

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КУАТ
Давно пора.
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