Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оставил бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова в СИЗО до 23 января и подтвердил арест его имущества по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
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