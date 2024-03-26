Две дорогие иномарки сгорели во дворе многоэтажки в Сочи

Две дорогие иномарки сгорели во дворе многоэтажки в СочиОколо 3:30 минувшей ночью в Сочи на улице Пластунской 194/15, во дворе многоэтажки загорелся кроссовер, а уже через несколько минут пламя перекинулось на соседний автомобиль.
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