Две дорогие иномарки сгорели во дворе многоэтажки в Сочи

Две дорогие иномарки сгорели во дворе многоэтажки в СочиОколо 3:30 минувшей ночью в Сочи на улице Пластунской 194/15, во дворе многоэтажки загорелся кроссовер, а уже через несколько минут пламя перекинулось на соседний автомобиль.