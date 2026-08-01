Плов раздают на ул. Артёма, 127 P. S. Мне одному кажется, что там худеть нужно, а не плов жрать 😄 Донецкая группа новостей.
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Плов раздают на ул. Артёма, 127 P. S. Мне одному кажется, что там худеть нужно, а не плов жрать 😄 Донецкая группа новостей.
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