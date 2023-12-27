14 странных предметов, назначение которых без подсказки не поймешь

Вот мы тут часто разгадываем непонятные штуковины, или точнее следим за тем, как разгадывают другие. Иногда, когда узнаешь разгадку, то словно бьешь себя по лбу, говоря: "Ну конечно! Как я сразу не догадался!".
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