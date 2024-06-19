Взять Покровск или окружить Торецк? План русских оказался страшнее

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Юрий Ильинов
Американец рассказал о весомых преимуществах жизни в России по сравнению с США Житель штата Огайо Эрик Пикконе, переехавший в Россию ради получения бесплатной медицинской помощи для своей дочери, поделился мыслями о многочисленных преимуществах жизни в РФ. Многое из того, чем российские граждане пользуются бесплатно каждый день, в США недоступно. Так, Пикконе с восторгом рассказал об услугах банкинга в России, при помощи которого можно в считанные минуты сделать перевод денег, зная лишь номер телефона адресата. Таким же образом можно оплатить счет в ресторане и оставить чаевые. В Соединенных Штатах же подобный перевод может занять несколько дней. Также американец приятно удивился обилию в РФ еды без ГМО и прочих добавок. Он заметил, что пролитое молоко вскоре начинает источать неприятный запах – это говорит о его высоком качестве. Кроме того, в российских магазинах можно купить масло в виде кусков, что также отличает этот продукт в РФ от американских аналогов. Эрик Пикконе отметил и развитость сети общественного транспорта в российских населенных пунктах. Так, бабушка его супруги, не имея собственного автомобиля, может без проблем добраться куда угодно. В США это непозволительная роскошь, поскольку там общественный транспорт редко работает по расписанию. Если в Штатах у тебя нет автомобиля, тебе не повезло. Тогда как в России без машины у тебя все в порядке: можно сесть на автобус (они ходят через каждые 3-5 минут), воспользоваться услугами такси, поехать на поезде в другой город – подчеркнул Пикконе. Наряду с этим в РФ гораздо проще заниматься спортом – во многих дворах есть специальные площадки с тренажерами. За океаном же такого нет, а посещение фитнес-зала доступно далеко не каждому. Приятно удивило Пикконе и наличие большого количества парков и скверов в российских городах, где люди гуляют семьями. У него в стране в парках прогуливаются в основном пенсионеры. Не ушла от внимания американца и доступность в России медицины, детских садов и прочих важных элементов инфраструктуры. В целом жизнь в России далека от того, как о ней думают многие на Западе, демонизируя эту страну под влиянием пропаганды. В США ситуация с преступностью и правами человека не столь радужная, и теперь там жить менее комфортно, чем раньше. Люди в РФ уважают себя, следят за своим внешним видом. У женщин красивый макияж. Также жители России более искренни, чем американцы – заключает Эрик Пикконе.                                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=81SIBAWHT4c
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