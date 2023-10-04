"Москва" - Кафана юристов.

В произведении момо капора отлично передан образ адвокатской Кафаны "Ложный Свидетель", расположена она непременно напротив суда, а внутри царит запах спирта, и дым стоит такой, что лиц не различить - весьма полезное свойство, с учётом профессии завсегдатаев.