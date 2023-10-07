Театр абсурда
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Театр абсурда

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Операция «Наводнение Аль-Акса», итоги первого дня

Операция «Наводнение Аль-Акса», итоги первого дня

Утром 7 октября организация "Катаиб Изз ад-Дин аль-Кассам" (боевое крыло движения ХАМАС) начала операцию "Наводнение Аль-Акса".

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