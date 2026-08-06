Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи 23 июля с американским госсекретарем Марко Рубио довел свою позицию о том, что без помощи западных стран Киев не смог бы совершать теракты против россиян.
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