Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с ее оппонентом на выборах, республиканцем Дональдом Трампом.
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