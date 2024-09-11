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Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с ее оппонентом на выборах, республиканцем Дональдом Трампом.

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