Песков назвал ситуацию в Боливии внутренним делом страны

Произошедшая в Боливии попытка государственного переворота – внутреннее дело страны, однако Россия рассчитывает на восстановление спокойствия в республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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