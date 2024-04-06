В Минздраве прокомментировали смерть двух мужчин в Орске во время паводка

Смерть двух мужчин, чьи тела нашли в подтопленных домах Орска, наступила не из-за утопления. «При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением», — прокомментировали смерть двух мужчин.