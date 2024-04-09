Многие шины сменили привычные названия – рассказываем, как не запутаться!

В новом материале о летних шинах эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев коснулся ряда интересных вопросов – например, он рассказал, что происходит с ценами на рынке, а также о том, как правильно выбрать шины этой весной.
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