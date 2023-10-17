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Убийство шведских фанатов в Бельгии, ничья России и Кении, дубль Роналду, бейсбол на Олимпиаде и другие новости

1. Перед матчем квалификации Евро-2024 Бельгия – Швеция в Брюсселе были убиты два шведских болельщика в результате атаки террориста.

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