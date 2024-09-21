Широков раскритиковал игрока "Зенита" за слова о сборной России

Бывший игрок сборной России Роман Широков раскритиковал футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова за слова о том, что лучше тренироваться в клубе, чем играть в национальной команде товарищеские матчи, передает "Чемпионат".
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