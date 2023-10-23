Германия перебросила на Кипр бойцов специализирующейся на освобождении заложников группы GSG 9

Германия перебросила на территорию Кипра бойцов спецподразделения GSG 9 (Grenzschutzgruppe 9), немцы вошли в специальную группу, формируемую западной коалицией для возможной операции по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС в секторе Газа.
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