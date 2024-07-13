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Asia Times: санкции против РФ ведут к дедолларизации и краху доллара США

Asia Times: санкции против РФ ведут к дедолларизации и краху доллара США

Санкции против России вызвали изменения в отношении американского доллара как мировой валюты. Информацию об этом сообщает китайское издание Asia Times, проанализировав заявления министра финансов США Джанет Йеллен.

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