Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что будет с Арменией без ОДКБ

Что будет с Арменией без ОДКБ

«В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации.

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Комментарии
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лина любимцева
Армения продастся Западу и США. Армяне хотят быть их сяффками...
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1 час.
лина любимцева
По-моему,христианство у  армян только для прикрытия... .
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1 час.
лл
лина любимцева
А  никто и не бросал армян. ОНИ САМИ СЕБЯ КИНУЛИ!!
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1 час.

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