«В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации.
Что будет с Арменией без ОДКБ
Комментарии
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лина любимцева
Армения продастся Западу и США. Армяне хотят быть их сяффками...
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1 час.
лина любимцева
По-моему,христианство у армян только для прикрытия... .
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1 час.
лл
лина любимцева
А никто и не бросал армян. ОНИ САМИ СЕБЯ КИНУЛИ!!
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1 час.
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