Нескольких жителей Ингушетии задержали за призыв к митингу в аэропорту

Несколько жителей Ингушетии были задержаны сотрудниками ФСБ. По данным ведомства, они распространяли среди местных жителей фейки о прибытии самолета якобы из Израиля в аэропорт "Магас" и призывали людей выйти на несанкционированный митинг.