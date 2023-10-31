Нескольких жителей Ингушетии задержали за призыв к митингу в аэропорту

Несколько жителей Ингушетии были задержаны сотрудниками ФСБ. По данным ведомства, они распространяли среди местных жителей фейки о прибытии самолета якобы из Израиля в аэропорт "Магас" и призывали людей выйти на несанкционированный митинг.
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