Крупный пожар вспыхнул под Киевом после взрывов

REUTERS/Valentyn Ogirenko Взрывы прогремели под Киевом недалеко от Житомирской трассы, после чего на месте вспыхнул крупный пожар.
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