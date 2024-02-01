Член ЦИК РФ Игорь Борисов отмечает, что избирком во время предвыборной кампании должен активно противостоять фейкамТакую тему подняли на встрече, посвященной тридцатилетию избирательной системы России, которая сотоялась в областном центре.
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