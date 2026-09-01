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Крымская газета

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Самокат может привести к сколиозу: ортопед о том, какой транспорт опасен для детей

Самокат может привести к сколиозу: ортопед о том, какой транспорт опасен для детей

ЗОЖ должен начинаться с детства, когда формируется опорно-двигательная система. Какие детские виды транспорта могут сыграть злую шутку в этом вопросе.

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