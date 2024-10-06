Как мусульмане домогаются до женщин в Мекке во время Хаджа

Мекка является самым священным городом всех мусульман. Каждый год во время главного паломничества - хаджа, Мекку посещают миллионы мусульман, чтобы помолиться в Заповедной мечети и притронуться к черному камню Каабы.
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