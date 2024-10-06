Как мусульмане домогаются до женщин в Мекке во время Хаджа

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Мекка является самым священным городом всех мусульман. Каждый год во время главного паломничества - хаджа, Мекку посещают миллионы мусульман, чтобы помолиться в Заповедной мечети и притронуться к черному камню Каабы.