В Заднепровье стартовали «сплошные проверки» автомобилистов

Дорожные инспекторы продолжают бороться с любителями покататься подшофе. Сегодня, 6 мая, в Заднепровье проходит специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
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