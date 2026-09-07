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На Ямале остался только один природный пожар

На Ямале осталось ликвидировать только один природный пожар. Как сообщает департамент гражданской защиты, речь идет об очаге в Пуровском районе.

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