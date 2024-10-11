Правительство Оренбуржья огласило свою позицию по эвтаназии бездомных собак

ОРЕНБУРГ, 11 октября, ФедералПресс. В правительстве Оренбургской области высказались об эвтаназии животных без владельцев, введении экстраординарной ситуации для регулирования проблемы, а также отсутствии помощи зоозащитным организациям.
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