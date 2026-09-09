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SPLETNIK

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Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира, сместив Арину Соболенко

Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира, сместив Арину Соболенко

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open-2026 и впервые в карьере станет первой ракеткой мира, сместив с вершины рейтинга WTA Арину Соболенко.

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