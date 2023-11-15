На Сахалине высняют обстоятельства ЧП на автозаправочной станции

Компетентные органы по сообщению о конфликте на автозаправочной станции в областном центре, во время которого мужчина использовал физическую силу против женщины, организовали и проводят доследственную проверку, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.