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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов про 1:3 со «Спартаком»: «Стыдно, что качество льда в «Мегаспорте» было безобразным. Но дальше говорить об этом не хочу. Смысл?»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил плохое качество льда в « Мегаспорте » после поражения от « Спартака » (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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