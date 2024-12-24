Известные политики в молодости

Сегодня мы решили вспомнить знаменитых политиков советского и постсоветского периода и предлагаем вам с помощью коллажей посмотреть, как люди меняются с возрастом — а иногда многое в них, несмотря на годы и власть, остается неизменным.
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