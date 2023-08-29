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У H&M требуют взыскать убытки после ухода из России. Почему логисты требуют восстановить справедливость?

У H&M требуют взыскать убытки после ухода из России. Почему логисты требуют восстановить справедливость?

Компания «Логистикаспецтранс», занимающаяся транспортировкой товаров для розничных сетей, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к шведскому ретейлеру H&M, который покинул российский рынок в 2022 году.

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