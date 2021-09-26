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NetEase: США мгновенно воспользовались моментом ухода Путина на самоизоляцию

NetEase: США мгновенно воспользовались моментом ухода Путина на самоизоляцию

Соединенные Штаты Америки неслучайно объявили о создании нового военного блока AUKUS именно в середине сентября.

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Леонид Буравлев
Чудные ребята!)))Это для их аналитиков Путин ушел на смоизоляцию, а реально каждый день ТВ выступает и в Кремле работает!))Дебилы, блятб!)))Что ещё сказать!)))
Boris Max
Експерт, путин ушёл и США решили... не смешите.. это готовилось много времени...
Борис Осипов
Чушь...
Вячеслав Михайлов
Сначала одолейте короновирус, а потом на Россию рот разевайте.
Сварожич Богомолов
Чушь какая то..Или только ради заголовка? Быстро они ,уже на следующий день оформили альянс.А не ушёл бы Путин альянса не было бы. Автор великий эксперт!!!)))
владимир Сырников
Сварожич Богомолов! Автор не великий эксперт!!, а идиот, отнимающий у нас время на свой идиотизм!

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