NetEase: США мгновенно воспользовались моментом ухода Путина на самоизоляцию

События в миреПолитикаNetEase: США мгновенно воспользовались моментом ухода Путина на самоизоляцию Соединенные Штаты Америки неслучайно объявили о создании нового военного блока AUKUS именно в середине сентября.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевЧудные ребята!)))Это для их аналитиков Путин ушел на смоизоляцию, а реально каждый день ТВ выступает и в Кремле работает!))Дебилы, блятб!)))Что ещё сказать!)))Boris MaxЕксперт, путин ушёл и США решили... не смешите.. это готовилось много времени...БОБорис ОсиповЧушь...ВМВячеслав МихайловСначала одолейте короновирус, а потом на Россию рот разевайте.Сварожич БогомоловЧушь какая то..Или только ради заголовка? Быстро они ,уже на следующий день оформили альянс.А не ушёл бы Путин альянса не было бы. Автор великий эксперт!!!)))владимир СырниковСварожич Богомолов! Автор не великий эксперт!!, а идиот, отнимающий у нас время на свой идиотизм!Комментировать
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