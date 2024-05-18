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Алонсо врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 3-й практике в Имоле

Алонсо врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 3-й практике в Имоле

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо столкнулся с барьерами. Инцидент произошел в третьей тренировке перед Гран-при Эмилии-Романьи.

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