На турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске пригласят топ-30 гроссмейстеров мирового рейтинга

Турнир пройдет с 14 по 26 июля в Ханты-Мансийске. «Формат международного турнира отборочного цикла подразумевает участие российских и иностранных гроссмейстеров, восемь из них должны иметь средний рейтинг не ниже 2 650.
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