В США заявили, что заинтересованы в обсуждении с РФ вопросов ядерной сферы

Власти США заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов ядерной сферы и исходят из того, что Москва знает позицию Вашингтона, сообщила заместитель госсекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.