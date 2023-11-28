В США заявили, что заинтересованы в обсуждении с РФ вопросов ядерной сферы

Власти США заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов ядерной сферы и исходят из того, что Москва знает позицию Вашингтона, сообщила заместитель госсекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
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