Избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предупреждение сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.
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