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На Западе сделали предупреждение Трампу по Украине

На Западе сделали предупреждение Трампу по Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предупреждение сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

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